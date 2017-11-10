Москва, 10 ноября, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Чистый отток частного капитала из России за первые десять месяцев 2017 года увеличился в 2,77 раза, об этом говорится в материалах Банка России.

Отток капитала

Отток капитала с января по октябрь 2017 года составил $23,8 млрд, тогда как за аналогичный период 2016 года отток составил $8,6 млрд.

По данным Центробанка, несмотря на отток капитала, небанковские сектора российской экономики были сбалансированы, в отличие от предыдущих двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября Центробанк опубликовал данные, согласно которым чистый отток капитала из России за первые восемь месяцев 2017 года составил $12,1 млрд, что превышает в 1,7 раз показатели аналогичного периода прошлого года.

Таким образом, за два месяца из России было выведено $11,7 млрд.

В Центробанке объяснили ситуацию тем, что банковский сектор активно гасит свои внешние задолженности, что приводит к увеличению оттока частного капитала. По данным российского регулятора, другие секторы экономики, напротив, привлекли капиталы в Россию.