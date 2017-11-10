Махачкала, 10 ноября, 2017, 18:19 — ИА Регнум. Председатель высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов пообещал свою помощь временно исполняющему обязанности главы Дагестана Владимиру Васильеву на его новом посту. Прибывший сегодня, 10 ноября, в республику Грызлов заявил журналистам, что он готов оказать всяческую помощь своему однопартийцу и коллеге по Госдуме.

Kremlin.ru Борис Грызлов и Владимир Путин

Отметив, что он в течение трех лет трудился с Васильевым в МВД РФ и несколько лет в Государственной Думе, Грызлов сказал:

«Я буду всячески ему помогать в его становлении и помогать Дагестану в вопросах повышения благосостояния жителей республики, повышения уровня безопасности, который, к сожалению, сегодня недостаточный», — цитирует Бориса Грызлова РИА «Дагестан».

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель высшего совета политической партии «Единая Россия» прибыл в Дагестан 10 ноября. Он является председателем совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение». В ходе визита запланировано его участие в торжествах, посвященных 80-летию одного из старейших предприятий российского оборонного комплекса — завода «Дагдизель» в городе Каспийске.

Напомним, Владимир Васильев — вице-спикер Госдумы РФ и руководитель фракции «Единой России» в нижней палате парламента РФ был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан 3 октября 2017 года. Он сменил на этом посту Рамазана Абдулатипова, руководившего регионом с 2013 года.