Москва, 10 ноября, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта планируют до конца года организовать встречу с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Эдвардом Налбандяном. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захараова на брифинге в Москве.

ИА REGNUM Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян

«Такие контакты запланированы с учетом достигнутых договоренностей 16 октября на Женевском саммите», — пояснила она.

На уточнение журналиста, есть ли точная информация о том, что в ближайшее время может состояться такая встреча в Москве при посредничестве, например, министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова, Захарова сказала: «Я очень четко ответила, что она планируется конкретной организацией. Когда появятся даты и ее конкретные очертания, мы вас проинформируем».

«Что касается контактов по этой проблематике в различных форматах, то они также не исключены и находятся в проработке», — резюмировала Захарова, так и не назвав дату и место предстоящей встречи.

Известно, что 16 ноября министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в Москве встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

«За несколько дней до этого в Москве будет проведена встреча с президентом и главой МИД Армении. Было выдвинуто предложение о проведении трехсторонней встречи. Точно известно пока то, что я встречусь в Москве с сопредседателями», — сказал Мамедъяров 2 ноября.

30 октября глава МИД Азербайджана уже анонсировал встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, однако пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян не подтвердил сведения о предстоящей встрече.

Как заявил Балаян, в случае окончательной договоренности о встрече, месте и сроках ее проведения, об этом будет заранее сообщено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября в Женеве после почти полуторалетнего перерыва прошла встреча между президентами Армении и Азербайджана. В совместном заявлении глав МИД Армении и Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам встречи отмечалось, что президенты согласились принять меры для активизации переговорного процесса и дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения.

«Сопредседатели выразили удовлетворение прямыми переговорами, которые прошли после долгого перерыва. Они по-прежнему готовы работать со сторонами по посредничеству в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. В качестве следующего шага сопредседатели в ближайшем будущем организуют рабочие встречи с министрами», — говорилось в заявлении.