Калининград, 10 ноября, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Итальянские предприниматели ежедневно жалуются на убытки из-за антироссийских санкций. Об этом сегодня, 10 ноября, заявил депутат итальянской партии «Лига Севера» Джанлука Савоини, выступая в Калининграде, передает корреспондент ИА REGNUM с места события — исполкома «Единой России».

Цитата из м/ф «Ограбление по...». Реж. Ефим Гамбург. 1978. СССР Италия. Жертва антироссийских санкций

«Мы получаем массу жалоб от итальянских предпринимателей, которые теряют большое количество денег от абсурдных санкций. Жалобы поступают каждый день. Они теряют порядка 10 миллиардов евро ежегодно из-за этих санкций, которые выгодно политикам, являющимся слугами глобалистов», — сказал Савоини.

По его словам, бизнесмены просят снять эти санкции, и «мы это сделаем, как только окажемся в правительстве Италии».

Депутат уточнил, что на сегодня «Лига Севера» управляет тремя регионами республики, один из которых наиболее существенный — Ломбардия со столицей Миланом.

«Руководство этих регионов официально выступило в национальном парламенте за снятие санкций», — отметил Джанлука Савоини.