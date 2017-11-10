Тула, 10 ноября, 2017, 17:51 — ИА Регнум. Презентация инвестиционного потенциала Тульской области состоялась 10 ноября в Москве, в здании Министерства экономического развития РФ — в рамках встреча представителей правительства Тульской области с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

Тульский кремль

Заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов отметил, что Тульская область — один из наиболее активных регионов с точки зрения развития современных методов управления, где внедряются новые технологии. Область показывает отличные результаты. Савва Шипов выразил надежду, что эта встреча будет полезной как для руководителей европейских компаний, так и для Тульской области.

Председатель правления Ассоциации европейского бизнеса Томас Штэрцель поблагодарил Минэкономразвития за эту встречу. По его мнению, она позволит сделать первые шаги по построению взаимодействия АЕБ и правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что в настоящее время Тульская область привлекательна не только своим гостеприимством и традициями, но и возможностью успешно и выгодно вести бизнес. Региону есть, что предложить инвесторам. В первую очередь это самый полный набор мер административной и финансовой поддержки, не только регионального, но и федерального уровня.

Губернатор сообщил, что ежегодно в экономику Тульской области привлекается более 100 миллиардов рублей инвестиций. По итогам 9 месяцев 2017 года объём инвестиций в основной капитал региона превысил 78 миллиардов, что на 25% больше, чем за тот же период прошлого года. На прошедшем в июне Петербургском международном экономическом форуме Тульская область подписала 22 соглашения на общую сумму более 83 миллиардов рублей. Темпы роста индекса промышленного производства региона за последние годы ни разу не опускались ниже 4,5%, а в прошлом году он составил рекордные 112,8%.

«По нашим прогнозам, в ближайшие пять лет экономика области будет расти темпами до 5,5% в год. Во многом этому будет способствовать активное развитие сельского хозяйства», — заявил Алексей Дюмин.

В регионе созданы благоприятные условия для бизнеса — в прошлом году Тульская область заняла четвертое место среди всех субъектов РФ в Национальном инвестиционном рейтинге. По отзывам иностранных компаний, Тульская область — в числе 15 наиболее удобных для ведения бизнеса регионов. В регионе, кстати, уже работает более 200 иностранных компаний.

«Наши партнеры улучшают свою эффективность и увеличивают доходность. Из года в год мы наращиваем объем и перечень инструментов налогового стимулирования инвесторов. Только по прибыли и имуществу в прошлом году тульские компании получили около миллиарда рублей преференций. Но главное — мы увеличиваем расходы на инфраструктуру. Всё больше вкладываем в человеческий капитал. Потому что в современном мире это одна из приоритетных задач развития», — сказал Алексей Дюмин.

«Каждый инвестиционный проект получает персонального менеджера в Корпорации развития региона и куратора в лице профильного министра. А при необходимости — мою личную поддержку и контроль за графиком выполнения всех обязательных этапов реализации проекта со стороны государства», — подчеркнул губернатор.

Томас Штэрцель отметил, что представители европейского бизнеса заинтересовались высоким инвестиционным потенциалом Тульской области.

«Сегодня мы увидели заинтересованность в сотрудничестве с Тульской областью. Теперь наша задача — сделать так, чтобы она воплотилась в конкретные проекты», — подытожил встречу Алексей Дюмин.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) основана в 1995 году, является независимой некоммерческой организацией. Объединяет более 500 компаний, работающих в России.