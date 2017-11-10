Киев, 10 ноября, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Сегодня, 10 ноября, во многих городах Украины силовики проверяют анонимные сообщения о якобы минировании инфраструктурных объектов. В частности, взрывчатку ищут в аэропортах Одессы, Запорожья, Херсона, Днепра, Винницы и других городах. Примечательно, что сообщения о минировании аэропортов поступили в одинаковое время — около 12.00.

Аэропорт

«Проверка территории аэропорта завершена. Взрывчатых веществ не обнаружено. С территории аэропорта были эвакуированы около 450 человек. Сейчас аэропорт работает в обычном режиме», — информирует пресс-служба полиции в Одесской области 10 ноября.

Пресс-служба полиции в Винницкой области проинформировала, что взрывотехники обследовали территорию аэропорта «Винница». При этом взрывчатых предметов и устройств не обнаружено. В настоящее время работа аэропорта возобновлена.

«Полиция эвакуировала 30 работников аэропорта и провожающих людей. Обследовав в течение часа помещение аэропорта, специалисты опасных взрывчатых предметов и устройств не обнаружили», — говорится в сообщении.

Также днем приостановил работу КП «Международный аэропорт «Запорожье» из-за сообщения о минировании, передает Укринформ со ссылкой на источник в руководстве коммунального предприятия.

«После поступления сообщения о минировании всех сотрудников и пассажиров, находившихся на территории КП «Международный аэропорт «Запорожье», немедленно эвакуировали. Работа аэропорта прекращена», — сообщили в руководстве предприятия.

Кроме того, полиция провела эвакуацию в аэропортах Днепра, Херсона, Ивано-Франковска, Ровно и Черкасс. Во всех случаях неизвестные проинформировали о минировании автомобилей. Это подтверждают региональные издания «Буковина», «Радиотрек», «Галка». Ни в одном из аэропортов полиция не обнаружила взрывчатки.

Украинские правоохранители предупреждают, что за ложные сообщения о минировании предусмотрена уголовная ответственность по ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.

Напомним, 9 ноября волна «минирований» прокатилась по Киеву. Анонимные сообщения о минировании «красной» ветки столичного метро, а также палаточного городка на майдане Независимости оказались ложными.