Старый Оскол, Белгородская область, 10 ноября, 2017, 16:55 — ИА Регнум. В Белгородской области депутат и бывший совладелец агрохолдинга «Белая птица» Игорь Барщук стал банкротом, сообщает «Коммерсант».

Банкротство

Барщук сам подал в июне 2017 года в арбитражный суд заявление о признании себя банкротом. Позже с аналогичным иском выступило ООО «СК актив», которое хочет получит с депутата почти 780 миллионов рублей. Это средства кредита, при оформлении которого Барщук выступил в роли поручителя. Кредит был оформлен для холдинга, носившего тогда название «Белая птица». Барщук же продал свою долю в компании, а поручительство попытался расторгнуть через суд, так как отказался отвечать за новое руководство птицефабрики.

Суд удовлетворил иск Барщука, в отношении него на полгода введена процедура реализации имущества. ООО «СК актив» может быть включено в дело в качестве второго истца.

Барщук был избран депутатом облдумы шестого созыва по Старооскольскому одномандатному округу №21. Он входит в состав комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи. В качестве места работы на официальном сайте облдумы указана должность председателя совета директоров ЗАО «Боше».

По мнению региональных СМИ, Барщук является одним из инициаторов кампании за отставку нынешнего мэра Старого Оскола Александра Гнедых. Депутаты горсовета уже решили голосованием решать этот вопрос на заседании 15 ноября. Все началось с отчета Гнедых о работе городской администрации, представленного летом 2017 года. Депутаты и представители крупнейших предприятий региона, также присутствовавшие на заседании, раскритиковали работу Гнедых и обвинили его в неумении выстроить диалог с бизнесменами и привлечь инвесторов. Депутаты отчет приняли, но признали неудовлетворительным и выдали список вопросов, по которым мэр должен был отчитаться в сентябре. Полученные ими в сентябре ответы также депутатов не удовлетворили. Гнедых пытался в суде оспорить это решение, но проиграл суд.

При этом старооскольцы уже написали открытое письмо губернатору Евгению Савченко, в котором заявили, что не все в горсовете поддерживают травлю Гнедых, а только депутаты, лоббирующие интересы «зарвавшихся местных олигархов». Мнение о том, что Гнедых просто оказался «неудобным» политиком, имеет веские основания: точно так же в 2013 году Старый Оскол «сверг» прошлого мэра Павла Шишкина. Он заявлял в интервью, что не поладил с руководителями крупных предприятий, в том числе кондитерского холдинга «Славянка», агрохолдинга «Белая птица» и ОАО «КМАпроектжилстрой». В скандале вокруг Гнедых некоторые из них снова участвуют, как и в 2013 году.