Севастополь, 10 ноября, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Земельный налог жители Севастополя в этом году платить не будут, но в 2018 году им придется заплатить сбор сразу за три года. Об этом 10 ноября заявила начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС в Севастополе Виктория Зорина.

Валентин Сидоров. На тёплой земле. 1962

«Земельный налог в этом году физические лица Севастополя не платят. Пока отсутствует кадастровая стоимость, и применяется вместо нее нормативная цена земельных участков. Это влияет на отсутствие налоговых обязательств по земельному налогу в 2017 году», — сказала Зорина.

Налоговые органы планируют исчислять налог в 2018 году, начиная с 2015 года.

По прогнозу УФНС, в Севастополе объем совокупного налога физических лиц за землю за три года может составить порядка 150 млн рублей. При этом, по словам Зориной, гражданам не следует тревожиться о значительных суммах налогов, поскольку большая часть из 90 тысяч земельных участков приходится на садовые участки.

«С одного садового участка суммарный налог за три года может составить от 100 до 200 рублей. Сумма незначительная», — уточнила Зорина.

Также подчеркивается, что севастопольцы начнут платить налог на имущество начиная с 2020 года. Отсрочка также связана с отсутствием налогооблагаемой базы плательщиков.

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«Налог на имущество физических лиц на территории Севастополя не введен. Потому что отсутствует основной элемент налогообложения — кадастровая или инвентаризационная стоимость», — сказала Зорина.

По ожиданиям УФНС, сумма налога на имущество физических и юридических лиц Севастополя за год прогнозируется в размере 750—800 млн рублей. Прогноз построен на анализе сравнимых с Севастополем субъектов РФ.

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В октябре губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявлял, что начало сбора налогов зависит от решения правительства РФ о продлении для Севастополя переходного периода — для завершения кадастровой оценки земли.

«Если федеральные органы власти сделают исключение и разрешат проводить рыночную оценку кадастровой стоимости, то мы к ней приступим в следующем году. Если не разрешат, то к оценке мы приступим в 2019 году. Соответственно, взыскивать налоги будем только в 2021 году», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, налоговики планируют собрать 141 млн рублей транспортного налога.