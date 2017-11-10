Измир, Турция, 10 ноября, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Из турецкого Измира в Санкт-Петербург отправлена первая партия томатов после снятия ограничения на их импорт, сообщает 10 ноября агентство Anadolu.

Томаты

Овощи поступят в 750 российских супермаркетов.

Представитель тепличного хозяйства Agrobay Арзу Шентюрк сказал, что до политического кризиса его компания экспортировала в Россию 10 из 14 тыс. тонн выращиваемых томатов. По его словам, российская сторона пожелала увеличить объемы поставки, но тепличный комплекс согласился лишь на 5 тыс. тонн.

«Возобновление поставок турецких томатов в интересах российского народа. В этом году мы продали килограмм томатов за 1,5 доллара», — добавил Шентюрк.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября 2017 года министр энергетики Александр Новак заявил, что профильные ведомства согласовали поставку на российский рынок 50 тыс. тонн томатов из Турции. Предполагалось, что поставка начнется с 1 ноября.

Напомним, запрет на ввоз в Россию турецких овощей и фруктов был введен 1 января 2016 года. Причиной ограничительных мер стал сбитый турецкими ВВС российский бомбардировщик Су-24.