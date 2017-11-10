Минобороны передало Севастополю участки в центре города
Севастополь, 10 ноября, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ передало в собственность Севастополя пять гектаров земли в районе мыса Хрустальный в центре города. Об этом 10 ноября заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, передает корреспондент ИА REGNUM.
«В настоящий момент согласно поручению президента министерством обороны сформирован земельный участок. Мы получили уведомление о его предоставлении», — сказал он.
Глава города пояснил, что речь идет о территориях двух войсковых частей общей площадью около пяти гектаров.
Добавим, что разграничение гражданской земли и земель военного ведомства было предметом обсуждения в течение последних лет. Власти Севастополя совместно с Министерством обороны РФ пришли к согласию о принадлежности 500 участков в черте города.
Однако оставались спорными участки территорий бывших военных заводов №22 и №54, которые расположены в центре города в районе Артбухты и мыса Хрустальный.
Командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко ранее заявлял, что земли в центре Севастополя ведомство планирует использовать для строительства жилья военнослужащим.
По словам Овсянникова, к моменту окончательного оформления земли военных в собственность Севастополя, исполнительная власть завершит судебно-претензионную работу в отношении значительного пространства в этом районе города. Это позволит приступить к реализации масштабного проекта — созданию паркового пространства в центре Севастополя площадью около 49 га.
«Мы находимся в активной судебной тяжбе. В июле-августе мы отсудили участки на улице Катерной, которые предполагались под жилищное строительство и высотную застройку. Помимо этого есть около 15 судебных споров, по которым мы к концу 2018 года освободим данное пространство для создания городского парка», — сказал Овсянников.
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Напомним, что еще летом Витко внезапно покинул совещание, на котором обсуждался вопрос передачи земель военного ведомства под социальные объекты, а также и отстаивал интересы военнослужащих флота на строительство жилья в центре Севастополя.
«Прошу не забывать, что мы строим жилье для военнослужащих, и будем строить не на куличках Севастополя, а поближе к центру. Я считаю, что военнослужащие не должны быть ущемлены в местах проживания», — говорил Витко.