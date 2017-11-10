Москва, 10 ноября, 2017, 16:31 — ИА Регнум. В Совфеде поддерживают сам факт делегации миротворцев на восток Украины, однако обеспокоены их количеством, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

СВ ДНР ОБСЕ

Белый дом в ближайшее время намерен обсудить с Москвой план по размещению в Донбассе 20 тыс. миротворцев. При этом в Вашингтоне предложат ввести этот контингент на восток Украины под эгидой ОБСЕ, а не ООН, пишет The Wall Street Journal.

Россия поддерживает сам факт делегации миротворцев, заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев, напомнив, что изначально идея о направлении миротворцев принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.

«Но это должны быть не натовские ставленники, а сотрудники ООН. И зоной расположения должна быть линия разграничения между украинской частью и республиками ДНР-ЛНР, а не смежная с Россией территория», — указал сенатор.

Вопросы парламентария вызвала и численность «группировки».

"Еще один вызывающий вопросы момент — количество. Чем будут заниматься на востоке Украины 20 тыс. вооруженных людей? Это же, если брать количественный показатель, практически две дивизии! Понятно, что для заявленных целей «обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ» достаточно гораздо более малочисленного контингента», — заявил Бондарев, отметив, что такое число явно создаст прямую угрозу Донбассу и будет способствовать еще большей напряженности в регионе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.