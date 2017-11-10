Челябинск, 10 ноября, 2017, 16:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин действительно разговаривал с представителем челябинского движения «Стоп-ГОК» и с одной из дольщиц Челябинска. Факт звонков журналистам подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Звонки состоялись вечером 9 ноября. Владимир Путин связался с Василием Московцом, который представляет движение «Стоп-ГОК», и с представительницей дольщиков жилого комплекса «Чурилово Лейк Сити» Еленой Малининой. После разговоров с ними он поручил губернатору Борису Дубровскому встретиться с людьми. А затем гражданам позвонили от главы региона и пригласили на приём.

Отметим, утром в пресс-службе губернатора корреспонденту ИА REGNUM подтвердили факт того, что президент поручил губернатору встретиться с дольщиками. Одна из встреч прошла сегодня, 10 ноября. Вторая намечена на 13 ноября.

Напомним, дольщики просили Дубровского и Путина взять на контроль расходование средств застройщиком. С этой целью в ноябре они проводили одиночные пикеты. Этому предшествовала фактическая заморозка строительства их домов. Причиной стала нехватка денег у застройщика.

Средства на достройку появились только после продажи нескольких земельных участков. Власти объявили о том, что на объекте уже работает подрядчик. Первые четыре дома обещают сдать весной 2018 года.

Добавим, своих квартир дольщики ждут уже несколько лет. При этом проблема строительства Томинского ГОКа, которой также заинтересовался президент России, тоже многолетняя. Общественность опасается создания нового производства, а авторы проекта заявляют о его безопасности.

Вчера, 9 ноября, Владимир Путин был в Челябинске. К его приезду дольщики и эко-активисты собирались провести уличные акции. Цель была одна — привлечь внимание президента к имеющимся проблемам.

Несколько граждан всё же вышли в тот день на акции. Но продолжалось это недолго — силовики их задержали. Впрочем, затем все задержанные были отпущены.

А вечером у двоих активистов раздались звонки. Звонил Владимир Путин. Активисты Челябинска добились внимания главы государства и надеются на быстрейшее разрешение имеющихся проблем.