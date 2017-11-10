Вопреки здравому смыслу Москва поддерживает экономику Литвы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 10 ноября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Вынужденная мера: Москва может приравнять зарубежные СМИ к инагентам;
- Помощь рублём: Российские туристы поддерживают экономику Литвы;
- Привлекая инвестиции: порты русской Арктики могут освободить от пошлин;
- «Грузинский сценарий»: чего боятся Украина и США в Донбассе;
- Кто спонсор: в России предлагают ввести тотальный контроль за качеством лекарств.