Тверь, 10 ноября, 2017, 16:43 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело против главы Эммаусского сельского поселения Калиниского района Тверской области за получение взятки в размере 100 тыс. рублей, сообщили 10 ноября в пресс-службе СУ СК России по Тверской области.

Советский плакат «Смерть взятке!». 1923

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ.

По версии следствия, 9 ноября 2017 года глава сельского поселения, находясь у себя в кабинете в здании администрации, получил взятку в размере 100 тыс. рублей от человека, участвующего в оперативном эксперименте. Сумма была частью ранее оговоренного размера взятки в 800 тыс. рублей.

Глава сельского поселения получил взятку за ускорение процедуры выделения, оформления и предоставления в пользование взяткодателю земельного участка, полученного по результатам торгов, победу в которых также обеспечил глава поселения. Он также оказал содействие в занижении оценочной стоимости земельного участка.

В настоящее время подозреваемый задержан, и в отношении него решается вопрос о мере пресечения.

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