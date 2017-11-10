Москва, 10 ноября, 2017, 16:27 — ИА Регнум. Сотрудничество с АСЕАН открывает для России отличную возможность выйти на один из крупнейших мировых рынков. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 10 ноября заявил исполнительный директор Делового совета Россия — АСЕАН Виктор Тарусин на конференции «Ресурс АСЕАН в новых геополитических условиях» в пресс-центре ИА REGNUM.

Krakataueng.co.id «Кракатау стил»

«На нашем уровне ведётся большая работа, которая позволяет создавать плацдарм для развития экономических отношений. АСЕАН на наших глазах с 1 января 2016 года стал единым экономическим пространством. Для России вхождение в любую страну АСЕАН представляет собой вхождение в огромный рынок с более чем 600 млн человек», — заявил Тарусин.

Деловой совет Россия — АСЕАН имеет дело непосредственно со взаимодействием коммерческих структур, без участия крупных государственных корпораций, отметил он, и в этой работе приходится опираться на те отношения и связи, которые достались России в наследство от СССР.

«Конечно, Вьетнам в этом смысле — уникальная торговая площадка для российского бизнеса. Именно это является потенциалом АСЕАН для нас — создание на базе имеющихся проектов, доставшихся в наследство от Советского Союза, новых совместных проектов, в том числе и на территории РФ», — констатировал исполнительный директор Делового совета Россия — АСЕАН.

Именно прямой экономический интерес заставил найти способ создать совместное с Вьетнамом нефтегазовое предприятие в Ненецком автономном округе, и «материализовать подобные схемы для сотрудничества с другими странами АСЕАН было бы взаимовыгодно и для России, и для стран АСЕАН», указал эксперт.

При этом «таких примеров, которые можно поднять при взаимной заинтересованности и России, и стран АСЕАН, мы можем найти достаточно много», подчеркнул он. По его словам, изобилие потенциальных проектов продиктовано в том числе и огромными вложениями Советского Союза в экономику многих государств Юго-Восточной Азии.

Достаточно вспомнить, что в своё время именно СССР начал создавать базу для флагмана индонезийской металлургии — «Кракатау стил», — хотя и не завершил его. И именно из-за этого пять лет назад в Индонезии ставился вопрос о том, чтобы найти в России инженеров для реконструкции и обновления фондов предприятия, рассказал Тарусин.

Таким образом, российский бизнес имеет большие интересы в странах АСЕАН, точно так же заинтересованы в сотрудничестве сами страны Юго-Восточной Азии. Тем не менее расширение экономических связей между государствами наталкивается на ряд проблем.

Несмотря на все громкие заявления последних десяти лет, резкого увеличения присутствия России в странах Юго-Восточной Азии не произошло. И не произошло его именно потому, что исторически давно устоявшихся экономических связей со странами региона недостаточно для того, чтобы резко повысить присутствие России в этом регионе.

«Мы имеем перед глазами опыт КНР, которая, заявляя о своих азиатских амбициях на рынках стран Юго-Восточной Азии, заявляет о создании специализированных инвестиционных фондов, после чего реально инвестируются большие деньги в инфраструктурные проекты в регионе — то, чего, к сожалению, Россия по объективным причинам сделать не может. И наши современные технологии, наши инновационные продукты на рынках Юго-Восточной Азии без серьёзной инвестиционной подушки, к сожалению, не могут достойно там конкурировать», — указал Тарусин.

Другая проблема, решить которую у России есть гораздо больше возможностей, заключается в том, что АСЕАН видит свои интересы в России через призму перспектив ЕАЭС, отметил эксперт.

«Для АСЕАН как единого большого азиатского рынка Россия отдельно менее привлекательна, чем Россия в составе ЕАЭС. Это межрегиональное сотрудничество является основным потенциалом на ближайшую перспективу, и чем быстрее Евразийский экономический союз начнёт прямые переговоры по экономическим вопросам с АСЕАН, тем будет выгоднее всем», — добавил исполнительный директор Делового совета Россия — АСЕАН.

В конечном счёте у России остаются значительные возможности для вхождения на рынки АСЕАН — при этом существует несколько зон, которые представляются экспертам наиболее эффективными для начала плотного бизнес-сотрудничества.

«Вьетнам — одна из таких наиболее перспективных зон. Потому что существуют отношения с ЕАЭС. Вторая такая точка — Бруней, которым до недавнего времени Россия в экономическом плане вообще не интересовалась из-за его крошечной территории и населения. Но теперь он стал единой экономической площадкой. Необходимость и выгода сотрудничества между ЕАЭС и АСЕАН очевидна. Поэтому Деловой совет Россия — АСЕАН стал неким переходным мостиком между ЕАЭС и секретариатом АСЕАН», — заключил Тарусин.