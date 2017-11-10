Калуга, 10 ноября, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Сегодня, 10 ноября, состоялось внеочередное заседание Городской думы Калуги. Депутаты одобрили установку на площади Старый Торг памятника великому князю Московскому, государю всея Руси Ивану III. Как сообщил депутатам министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов, с инициативой об установке памятника выступило Российское военно-историческое общество.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге установят памятник Ивану III

Создание и установка памятника, а также благоустройство прилегающей территории профинансировано за счёт средств спонсоров. «Имя великого князя Ивана III неразрывно связано с Калужским краем, — отметил глава городского самоуправления Александр Иванов. — Именно на калужской земле войска Ивана III в ходе Великого стояния на реке Угре не позволили прорваться к Москве войскам хана Ахмата. В результате этого великого исторического события наша страна обрела свободу и независимость, окончательно избавилась от ига Золотой орды. Великий князь Иван III сыграл огромную роль в истории нашей страны, именно он во многом заложил основы современной российской государственности, при нём процесс интеграции русского государства происходил особенно интенсивно. Безусловно, такая масштабная историческая личность должны быть увековечена, справедливо, что памятник великому князю будет установлен на Калужской земле, там, где наши предки отстояли суверенитет Русского государства».

Также, сообщили в пресс-службе Городской думы, в ходе заседания была согласована сделка МУП «Калугатеплосеть» по выбору поставщика для поставки труб на сумму 4,8 млн. рублей.