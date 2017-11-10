Ярославль, 10 ноября, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Родители детей, которые посещают детский сад №126 в Ярославле, пытаются остановить строительство 22-этажного дома рядом с детским учреждением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из родителей Егор Волков.

Егор Волков Строительство рядом с детским садом в Ярославле

ООО «СтройИнвест-Ярославль» начал строить высотку между домами №15 и 25а по улице Урицкого в Дзержинском районе. Сейчас на стройке идут подготовительные работы. Рядом с детским садом установили железный забор и вагончик для сторожа. Причем забор захватил часть территории детского садика, но власти заставили его убрать.

Родители считают, что разрешение на строительство было выдано в нарушение ряда градостроительных норм. Во время строительства воспитанники детского сада будут подвергаться опасности из-за близкого нахождения строительного крана, стрела которого может проходить над территорией прогулочной площадки.

«Детский сад укомплектован специализированными группами для детей с отклонениями в речевом и психическом развитии, соседство со строительной техникой отрицательным образом отразится на учебном процессе и состоянии детей. После возведения дома, нормы инсоляции и освещенности будут нарушены для детского сада и близлежащих домов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Егор Волков, чей ребенок ходит в детсад №126.

Инспекция государственного строительного надзора Ярославской области нарушений в этом не нашла. Департамент архитектуры и земельных отношений мэрии тоже ответил, что дом строят законно. Егор Волков написал еще с десяток писем в разные инстанции, но ответов пока не получил.