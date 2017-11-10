Калуга, 10 ноября, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Калужские силовики обнаружили в детском комбинезоне полкило запрещённых к свободному обороту в России наркотических средств общей стоимостью 1 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Калужской области.

Оперативная съемка пресс-службы УФСБ по Калужской области Героин на сумму в 1 млн рублей

По предварительным данным, наркотики перевозил приезжий из стран Центральной Азии. При попытке покинуть территорию Калужского региона на личном автомобиле, подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ и МВД России по Калужской области. В ходе досмотра транспортного средства и пассажиров, в детском комбинезоне обнаружили и изъяли партию наркотических средств общей массой 0,5 кг, которых хватило бы примерно на 1 тыс. «доз».

Оперативная съемка пресс-службы УФСБ по Калужской области Наркотики спрятали в детском комбинезоне

Стоимость изъятого на «чёрном рынке» составляет порядка 1 млн рублей. По версии следствия, крупную партию сильнодействующих веществ подозреваемый приобрёл у неустановленного лица с целью дальнейшей продажи.

Следственным отделением УФСБ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере. Ведётся следствие.

Напомним, в октябре 2017 года гражданин Украины Д. Баранец за поставку в Калужский регион синтетических наркотических средств в крупном размере решением Калужского районного суда приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Общая масса изъятых запрещенных веществ составила 890,26 г, что составляет почти две тысячи «доз» общей стоимостью порядка двух млн рублей. В настоящее время приговор вступил в законную силу.