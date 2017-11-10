Клин, Московская область, 10 ноября, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Скоростной поезд «Невский экспресс» №748АА, отправившийся из Москвы в Санкт-Петербург в 13:50 10 ноября, сломался в пути. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили пассажиры.

Rzd.ru «Невский экспресс»

Поезд встал в подмосковном городе Клин. Около 15:10 пассажирам объявили, что произошла поломка. В ближайшее время у скоростного поезда будут менять электровоз.

«Проводник сказал, что в худшем случае опоздаем на 1,5 часа. Но, может, и нагонит», — сообщили пассажиры.

Согласно расписанию, состав должен прибыть на Московский вокзал Петербурга в 17:55.

Как подтвердили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД), поезд №748 «Невский экспресс» сообщением Москва — Санкт-Петербург задерживается в пути по техническим причинам.

«Опоздание по прибытии в Санкт-Петербург составит более одного часа (прибытие по графику в 17:55)», — говорится в сообщении ОЖД.

Скоростной поезд «Невский экспресс» эксплуатируется на ОЖД между Москвой и Петербургом с 2001 года. Вагоны для поезда «Невский экспресс» спроектированы и построены на Тверском вагоностроительном заводе. Поезд курсирует круглогодично, ежедневно. Время в пути составляет 4 часа 05 минут.