Калуга, 10 ноября, 2017, 10:06 — ИА Регнум. 9 ноября состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 25-летию вещания областного телевидения и 90-летию со дня образования калужского областного радио. Сотрудников государственной телерадиокомпании «Калуга» поздравил глава городского самоуправления Александр Иванов.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги Сотрудников ГТРК «Калуга» поздравили с юбилеем

Как сообщает пресс-служба Городской думы, в своём выступлении глава Калуги отметил успехи телекомпании и плодотворный труд её сотрудников. «За 25 лет своей истории телерадиокомпания «Калуга» прошла большой путь и добилась немалых успехов, — подчеркнул он. — Корреспонденты ГТРК принимали участие в освещении всех актуальных событий в жизни региона, предоставляли жителям Калуги и области оперативную и достоверную информацию, нередко помогали людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, привлекали внимание органов власти и общественности к острым проблемам. Благодарю всех сотрудников телерадиокомпании за добросовестный труд и желаю новых профессиональных успехов и достижений!».

Сотрудникам ГТРК были вручены почётные грамоты.