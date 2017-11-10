Ярославль, 10 ноября, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля собирается уменьшить на 2 миллиона рублей финансирование центра подготовки юных футболистов ФК «Шинник». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЦФЮП «Шинник» Центр подготовки юных футболистов «Шинника»

В центре подготовки юных футболистов сейчас занимается 600 детей и работает 70 сотрудников. Если в 2016 году на финансирование выделялось мэрией Ярославля 14 миллионов рублей, то 2017 оно сократилось до 7 млн. Сейчас мэрия предлагает урезать еще до 5 млн.

Директор центра подготовки юных футболистов ФК «Шинник» Галимджан Хайрулин не стал говорить о размере финансирования, но факт урезания отрицать не стал.

«Переговоры пока ведутся, нам будет очень трудно, если финансирование сократят. Нам же надо не только на соревнования ездить и зарплату платить, но еще форму покупать, спортинвентарь. Если мэрия уменьшит финансирование, то отчего-то придётся отказываться. В ближайшее время я собираю сходить на прием к губернатору и попрошу финансовой помощи», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Галимджан Хайрулин.

Родители воспитанников центра опасаются, что могут сократить количество занимающихся, если финансирование будет урезано.