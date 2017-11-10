Ярославль, 10 ноября, 2017, 12:26 — ИА Регнум. После тяжелой продолжительной болезни умер заместитель председателя Ярославской областной думы Евгений Заяшников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Областная дума Евгений Заяшников

Евгений Заяшников возглавлял Ярославский нефтеперерабатывающий завод, где прошел путь от оператора технологической установки до генерального директора предприятия, главного исполнительного директора ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» нефтегазовой компании «Славнефть».

Уже за первые полтора года работы в качестве генерального директора он сумел вывести предприятие из отстающих в лидеры отрасли, а затем осуществить крупномасштабное обновление производственных мощностей завода, усовершенствование социальной и экологической политики предприятия.

Большой вклад Евгений Николаевич внес в развитие социальной сферы Ярославской области. Благодаря его усилиям был возведен отвечающий международным требованиям дворец спорта «Атлант», три детских сада, выведена на уровень европейского здравоохранения медсанчасть Новоярославского нефтеперерабатывающего завода, построены 12 жилых домов, сообщают в Ярославской областной думе.

С 1994 года Евгений Заяшников трижды избирался депутатом государственной думы Ярославской области, с 1997 года до избрания в Государственную думу Федерального Собрания РФ в 2003 году являлся председателем НП «Экономический совет Ярославской области».

31 октября 2001 года Ярославская областная дума доверила Евгению Заяшникову быть ее представителем в Совете Федерации Федерального Собрания РФ, где он курировал нефтехимический комплекс и газовую промышленность.

В декабре 2003 года Евгений Заяшников был избран депутатом Государственной думы Федерального Собрания РФ от Ярославской области, возглавлял подкомитет Госдумы по газовому комплексу.

8 сентября 2013 года он избран депутатом Ярославской областной думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №7.