Москва, 10 ноября, 2017, 12:06 — ИА Регнум. В Москве на 70-м году жизни умер писатель и сатирик Михаил Задорнов. У него длительное время развивался рак головного мозга. Летом 2016 года произошло обострение болезни, из-за чего Задорнов отменил все выступления, а в декабре 2016 года был прооперирован в Германии и некоторое время находился на реабилитации.

Скриншот страницы YouTube пользователя Задор ТВ Михаил Задорнов

Летом 2017 года он отказался от терапии, чтобы посвятить оставшееся время родным и близким. За несколько месяцев до смерти Задорнов принял православие и выбрал своим духовником протоиерея Андрея Новикова.

Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в латвийской Юрмале в творческой семье. Отец — писатель Николай Задорнов, был удостоен Сталинской премии II степени в 1952 году и звания заслуженного деятеля культуры Латвийской ССР в 1969 году. Мать, Елена Покорно-Матусевич, до замужества с Задорновым работала корректором в заводской газете в Уфе. С 1946 года семья проживала в Латвийской ССР.

Задорнов окончил элитную рижскую школу №10, где познакомился со своей будущей (первой) женой Велтой Калнберзиной. Она училась в параллельном классе с Задорновым, а затем в Московском авиационном институте (МАИ)

В 1974 году Задорнов окончил институт по специальности «инженер-механик» и продолжил работать в нем инженером. Одновременно он начал публиковаться и стал художественным руководителем студенческого агиттеатра МАИ «Россия», с которым гастролировал по СССР и выступал на комсомольских стройках.

В 1982 году Задорнов дебютировал на телевидении, где исполнил монолог «Письмо студента-первокурсника родителям». Широкую известность артисту принес фельетон «Два девятых вагона», с которым он выступил в передаче «Вокруг смеха» в 1984 году.

С 1984 по 1985 год заведовал отделом сатиры и юмора в журнале «Юность, затем два года возглавлял театр Клуба им. Ф. Э. Дзержинского (ныне — КЦ ФСБ России).

В середине 1980-х гг. Задорнов начал давать собственные концертные программы. В последующие годы он был постоянным участником юмористических программ «Аншлаг», «Смехопанорама» и других.

С начала 1990-х гг. написал несколько книг, в числе которых «Конец света», «Не понимаю!», «Возвращение» и другие. Всего Задорнов выпустил около 40 книг, включающих юмор и сатиру. Кроме того, снялся в нескольких фильмах: «Гений» (1991), «Депрессия» (1991), «Хочу вашего мужа» (1992). Позднее он режиссировал фильмы «Рюрик. Потерянная быль» (2013) и «Вещий Олег. Обретенная быль» (2015), а также выступил сценаристом документальной ленты «Аркаим. Стоящий у солнца».

Тугова Лидия Викторовна Презентация книги. 2008

В декабре 2009 года к 100-летию отца Задорнов открыл в Риге библиотеку.

В мае 2010 года к 211-й годовщине со дня рождения поэта А. С. Пушкина представил памятник его няне Арине Родионовне в селе Воскресенское. Монумент был установлен за счёт фонда Задорнова.

От второго брака с Еленой Бомбиной у артиста осталась дочь Елена (род. 1990), в 2009 году она поступила в Российский университет театрального искусства — ГИТИС.

Zadornov.net Михаил Задорнов

Задорнов был удостоен премии Ленинского комсомола в 1975 году и международной литературной премии имени Владимира Гиляровского в 2016 году в номинации «Юмор».