Калининград, 10 ноября, 2017, 11:47 — ИА Регнум. У депутата Калининградской облдумы Игоря Рудникова есть вид на жительство в США. Об этом сообщают «Вести-Калининград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Vesti-kaliningrad.ru Грин-карта Игоря Рудникова

Издание опубликовало фотографию грин-карты Рудникова, на которой указано, что документ был выдан 13 августа 2013 года. В это время Рудников работал депутатом Калининградской областной Думы V созыва, что является нарушением федерального законодательства.

Дело в том, что в России запрещено занимать государственные и муниципальные должности, в том числе, депутатов законодательных органов субъектов Федерации, гражданам, имеющим вид на жительство в иностранном государстве.

«При наличии двойного гражданства или вида на жительство в другом государстве такое лицо не может занимать в России государственные должности, — прокомментировал адвокат Адвокатской палаты Калининградской области Максим Устинов. — Если такое лицо решит избираться, то возникают ограничения в связи с избирательным законодательством».

Более того, в сентября 2016 года Рудников вновь выиграл выборы, став депутатом облдумы VI созыва на пять лет.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что подобная ситуация произошла в 2016 году с депутатом горсовета Калининграда Аркадием Коровиковым, у которого, как сообщили региональные СМИ, был вид на жительство в Испании. В итоге облизбирком аннулировал регистрацию Коровикова в качестве кандидата в депутаты.

Напомним, Игорь Рудников был арестован на минувшей недели по обвинению в вымогательстве у руководителя Управления Следственного комитета России по Калининградской области Виктора Леденёва $50 тысяч. В противном случае, Рудников якобы угрожал опубликовать компромат на Леденёва.

После ареста «Комитет защиты журналистов», базирующийся в Нью-Йорке, призвал «немедленно освободить» Рудникова.