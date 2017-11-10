Нью-Йорк, США, 10 ноября, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Корпорация Apple признала, что в iPhone X есть проблемы с сенсорным экраном, из-за которых смартфон не реагирует на прикосновения при холодной погоде. В ближайшее время этот недостаток исправят, сообщает The Loop.

Aplle.com IPhone X

О наличии проблемы сообщил один из пользователей новостного сайта Reddit. Он указал, что экран теряет чувствительность к касанию пальца при температуре в районе 0 °C. С такими же жалобами выступили и другие пользователи iPhone X.

«Мы знаем о случаях, когда экран iPhone X временно перестает реагировать на прикосновения после резкого перехода в холодную среду. Спустя несколько секунд экран снова становится полностью отзывчивым, — прокомментировали представители Apple. — Решение проблемы будет одной из задач следующих обновлений смартфона».

Напомним, Apple представила новый iPhone X 2 сентября. В России смартфон поступил в продажу 3 ноября. Минимальная стоимость гаджета составляет 79 990 рублей.

Сразу после старта продаж многие пользователи начали возвращать гаджеты обратно в магазины, так как не считают его настолько новым, чтобы отдавать крупную сумму денег. Кроме того, у смартфона обнаружили ряд недостатков.

В начале ноября Apple предупредила о возможном выгорании дисплея устройства. В компании отметили, что такой эффект возникает после того, как на экране долгое время было открыто высококонтрастное яркое изображение.