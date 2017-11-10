Калуга, 10 ноября, 2017, 11:20 — ИА Регнум. В Калуге за десять месяцев 2017 года зарегистрировано 463 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 18 человек погибли и 569 были ранены. Об этом 10 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УГИБДД калужского областного управления МВД России.

Avtopravilo.ru Пешеходный переход

По данным ведомства, одним из основных видов ДТП остаётся наезд на пешехода — 174 случая. 58 ДТП произошло по вине пешеходов: пять человек погибли, 55 ранено. С участием пешеходов на пешеходных переходах произошло 86 ДТП, из них 41 — на регулируемых пешеходных переходах и 45 — на нерегулируемых.

Так, 6 ноября на улице Салтыкова-Щедрина автомобиль марки «Renault Logan» наехал на девятилетнего школьника, который пытался перебежать улицу в нескольких метрах от пешеходного перехода. Ребёнок получил травму стопы.

Между тем, за 10 месяцев 2017 года сотрудниками калужской Госавтоинспекции было выявлено 3627 водителей, не предоставивших пешеходам преимущества в движении и 6003 пешехода, нарушивших ПДД.

Напомним, в ноябре 2017 года в Калуге поведут профилактическое мероприятие «Внимание! Пешеход», направленное на активизацию работы по выявлению водителей, не предоставляющих преимущества в движении пешеходам, а также пешеходов, допускающих нарушение правил.

Акцент планируют сделать на популяризацию ношения в тёмное время суток одежды со световозвращающими элементами.