Санкт-Петербург, 10 ноября, 2017, 11:19 — ИА Регнум. Встречи депутатов с избирателями, перерастающие в митинг, должны подпадать под действие законодательства о публичных мероприятиях. Об этом заявил Конституционный суд РФ в своем постановлении в пятницу, 10 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

Напомним, думская оппозиция попыталась оспорить конституционность закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях», вступившего в силу 18 июня 2017 года. Он ввел дополнительные ограничения для проведения депутатами всех уровней встреч с избирателями.

Закон разграничивает встречи, которые проводятся без предварительной подачи уведомления — в помещениях, специально отведенных местах и на внутридворовых территориях, и встречи в форме публичных мероприятий, которые предполагают необходимость согласования по закону о митингах. В последнем случае закон приравнивает депутатов к организаторам публичных мероприятий и обязывает предупреждать органы исполнительной власти об их проведении.

Однако КС признал оспариваемую норму соответствующей Основному закону. Суд отметил, что, поскольку встречи избирателей с парламентариями носят, как правило, открытый и массовый характер, а их цель — сообщить гражданам о своей деятельности и получить пожелания по работе в парламентах, то законодатель вправе определить порядок проведения встреч, «в том числе с привлечением законодательства о публичных мероприятиях».

«Поэтому оспариваемое регулирование не выходит за рамки Конституции РФ», — постановил суд.

КС отметил, что встречи в специальных местах, помещениях и во дворах не требуют уведомления, так как проходят в ограниченном, замкнутом пространсве, то есть риска безопасности почти нет.

При этом суд установил, что соответствующие места должны быть определены как минимум в каждом поселении, территориально должны быть доступны для людей, а пользоваться ими могут все депутаты любых уровней и политической принадлежности.

Однако, постановил суд, если проведение встречи во дворе «перерастает» в митинг, «такая встреча должна проводиться уже в соответствии с законодательством о публичных мероприятиях».

КС подчеркивает, что сама по себе публичная встреча депутата с избирателями еще не предполагает автоматическое распространение на нее в полном объеме всех правил, содержащихся в законе о митингах. «Необходимо учитывать специфику депутатской деятельности, специально-целевое назначение таких встреч», — заявляет суд.

По мнению КС, из существующего перечня форм публичных мероприятий пригодными для достижения их цели являются лишь собрание и митинг, и только последний требует согласования. Суд напомнил, что понятие «согласование публичного мероприятия» не предполагает, что чиновники могут по своему усмотрению запретить его или изменить его цели, место и форму.

«Власти должны привести веские доводы при отказе в согласовании проведения мероприятия в заявленном месте и предложить организаторам такой вариант, который позволил бы реализовать цели публичного мероприятия», — уточняет суд.

Одновременно КС РФ подчеркнул, что избиратели могут и сами инициировать незапланированную встречу с депутатами вне специальных мест и за пределами дворов, например, если встретят и узнают парламентариев на улице.

«Но такая встреча должна быть прекращена, если возникает угроза безопасности граждан, нормальному функционированию инфраструктурных объектов или иная подобная угроза», — постановил КС.