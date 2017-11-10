Ярославль, 10 ноября, 2017, 10:58 — ИА Регнум. 9 ноября в Ярославской областной клинической больнице состоялось открытие обновленного нефрологического отделения. После этого губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов ответил на вопросы медиков, сообщают в региональном правительстве.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов на встрече с работниками областной больницы

В частности, Дмитрий Миронов рассказал, что из 94 млн рублей, которые выделены региону Президентом на приобретение оборудования, 28 миллионов направят для нужд областной больницы. Эти средства пойдут на закупку электрофизиологической установки с операционным столом и рентгенологическим оборудованием для выполнения операций больным с нарушением сердечного ритма.

Кроме того, из президентского фонда выделено 19 миллионов для проведения капитальных ремонтов и более 77 миллионов — на приобретение программного оборудования.

Часть из этих средств будет направлена областной больнице, где отремонтируют гематологическое отделение.

«Проектно-сметная документация уже готова. Предусмотрено полное переоборудование помещений реанимационного зала и палат интенсивной терапии, планируется организация палат для индивидуального размещения пациентов с отдельными санитарными комнатами. Будет выполнена полная замена всех инженерных коммуникаций. Стоимость ремонтных работ — 35 миллионов рублей. В настоящее время идет поиск внебюджетного источника финансирования» — сообщают в правительстве Ярославской области.

В планах и работы по благоустройству территории медицинского учреждения: ремонт тротуаров, озеленение, создание зоны отдыха со скамейками. Ориентировочная стоимость проекта — 34 миллиона. Все работы будут также выполнены за счет средств инвесторов.

Зашла речь и о заработной плате врачей. Глава региона сообщил, что с октября и до конца этого года действуют стимулирующие выплаты: врачам — 20 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 7300 рублей, младшему — 12 900.

Кроме того, губернатор рассказал о том, что к нему поступают жалобы жителей на плохо организованную работу консультативной поликлиники при больнице. Вопрос по этому поводу он адресовал исполняющему обязанности главного врача больницы Александру Корнилову.

Тот признал, что проблема действительно существует, и причина ее заключается в большом количестве телефонных звонков в регистратуру, поступающих от пациентов. Даже организация работы звонкового центра на базе многоканального телефона не позволила полностью снять вопрос.

Дмитрий Миронов дал поручение проработать варианты решения проблемы.