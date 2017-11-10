Ярославль, 10 ноября, 2017, 10:52 — ИА Регнум. Жители Ярославля могут не платить за содержание детских городков и других малых архитектурных форм. Для этого нужно провести собрание собственников многоквартирного дома. Об этом сообщает официальный сайт мэрии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Малая архитектурная форма в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постановление мэрии об установлении размера платы за содержание и ремонт малых архитектурных форм на придомовых территориях в размере 26 копеек с квадратного метра площади квартиры вызвало волну недовольства горожан. Однако теперь городские власти говорят, что оно носит рекомендательный характер, и жители сами могут решить — платить или не платить.

«Мэрия города Ярославля призывает всех собственников жилья, с учетом требований законодательства, провести собрания и установить индивидуальный размер платы за содержание малых архитектурных форм, исходя из того имущества, которое фактически находится на их придомовых территориях», — говорится в сообщении на сайте мэрии Ярославля.

Однако в управляющих компаниях, которые и начисляют плату за содержание и ремонт жилья, говорят, что с 1 декабря по умолчанию начнут собирать деньги за содержание малых архитектурных форм. Управдомы сомневаются, что люди последуют призыву властей.

«Действительно, постановление мэрии носит рекомендательный характер в том смысле, что дом может принять свое тарифное решение. И такие прецеденты есть. Если у дома есть шлагбаумы, общие фильтры для очистки воды, это включается в тариф общим решением и люди платят больше тарифа, рекомендованного мэрией. Но абсолютное большинство многоквартирных домов живут по тарифу, рекомендованному мэрией. Чтобы дом принял решение об индивидуальном тарифе — должно произойти что-то экстраординарное. Поэтому мы возьмем тариф, рекомендованный мэрией, адаптируем его под наши дома в зависимости от наличия или отсутствия МАФ и включим в квитанции с 1 декабря», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в одной из управляющих компаний.

В мэрии Ярославля призывают жителей многоквартирных домов проявлять активность и требовать у управляющих компаний отчета, куда они потратили деньги, собранные на ремонт малых архитектурных форм. Если все-таки жители не соберутся на общие собрания и не отменят сбор волевым решением.