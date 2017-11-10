Вашингтон, 10 ноября, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Учёные NASA обнаружили на поверхности Солнца необычную плазменную активность. Об этом 9 ноября сообщается на сайте космического агентства.

lalabell68 Космос

Учёные из Обсерватории солнечной динамики NASA обнаружили на Солнце активную область, окружённую тёмной нитью. По их словам, речь идёт об облаке заряженных частиц, которые парят над поверхностью Солнца под действием магнитных сил.

Сообщается также, что данное явление имело место в период с 29 по 31 октября. Учёные отмечают, что оно возникает довольно редко.

Отмечается также, что подобные явления после своего появления на Солнце обычно оказывают существенное влияние на окружающее пространство и провоцируют магнитные бури на Земле.