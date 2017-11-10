Ярославль, 10 ноября, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Мэр Ярославля отправился в командировку, но куда — неизвестно. Эту информацию от СМИ тщательно скрывают, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

10 ноября не состоялось традиционное пятничное общегородское совещание в мэрии Ярославля. По неофициальной информации, оно отменено из-за отсутствия на рабочем месте главы города. Корреспондент ИА REGNUM попытался выяснить у пресс-секретаря мэра — где именно находится Владимир Слепцов, но, как оказалось, эти данные носят секретный характер.

На вопрос, с чем связана отмена общегородского совещания, пресс-секретарь мэра Оксана Камбович ответила коротко: «с рабочими моментами, не будет и не будет». Желание узнать, где находится глава города, она назвала «мелочевкой».

После долгих заминок пресс-секретаря всё-таки удалось выяснить, что Владимир Слепцов уезжает в рабочую командировку. На вопрос — куда — опять прозвучало, что это «мелочь, о которой писать не стоит».

Таким образом, можно констатировать — мэр города отправился по каким-то «мелким делам» в какую-то «командировку» неизвестно куда.