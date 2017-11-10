Москва, 10 ноября, 2017, 10:22 — ИА Регнум. В связи с давлением в отношении российских СМИ в США спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил профильным комитетам Госдумы разработать зеркальные меры в отношении американских СМИ в России, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Министерство юстиции США потребовало от американского филиала российской телекомпании RT до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В случае невыполнения требований ведомства в этот срок, счета американского филиала телеканала RT могут быть заморожены, а его глава — арестован, сообщает телекомпания.

«Нам, коллеги, нужно дать симметричный, зеркальный ответ», — заявил спикер Госдумы.

Вопрос будет обсуждаться с руководителями фракций. «О том, что мы должны сделать, чтобы не допустить, с одной стороны, посягательств на основополагающие права и свободы граждан», — сказал он.

«Вы знаете, что на территории РФ действуют десятки СМИ, онлайн-платформы (и мы об этом говорили, и вопросы изучались в рамках комитета по информационной политике), вмешиваются в наши внутренние дела, при этом эти каналы финансируются прямо или косвенно правительством США, сегодня нам будет правильно определиться с теми мерами, которые мы должны принять на территории нашей страны, позволяющими защитить информационное пространство от вмешательства, от давления», — заявил Володин.

Он обратил внимание на то, что в РФ закон об иностранных агентах не распространяется на СМИ, закон американский — распространяется.

«В этой связи было бы правильно профильным комитетам выработать зеркальные предложения, которые позволили бы с нашей стороны сделать шаги, защищающие нашу страну от неприкрытого вмешательства», — указал спикер Госдумы.