Ярославль, 10 ноября, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, побывавший в Ярославле, поддержал введенную в Рыбинске практику передачи имущества собственникам и привлечения жителей к ремонту внутридомовых проездов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Ямы во дворах будут ремонтировать за счет жителей

С жителей берут 40 копеек с квадратного метра жилого помещения за ямочный ремонт во дворах. Напомним, эта мера была введена постановлением администрации городского округа город Рыбинск в конце прошлого года. После этого с иском в суд вышла городская прокуратура города Рыбинска по многочисленным обращениям и жалобам граждан.

15 августа Ярославский областной суд вынес окончательное решение в вопросе о правомочности включения в состав платы за содержание жилья расходов на восстановление асфальтового покрытия — платить придется.

Замминистра Андрей Чибис признал этот опыт эффективным.

Глава Рыбинска Денис Добряков озвучил общую для всех городов и районов проблему — нет четких критериев, которыми можно было руководствоваться при отборе дворов для последующего ремонта. В плачевном состоянии сотни территорий, а выделяемых средств едва хватает на десятки, и при определении участников программы текущего года неизменно появляются претензии и недовольство со стороны жителей тех дворов, которые не попали в плановый список.

«В приоритете те дворы, где жители активны и готовы внести свой вклад в благоустройство. Есть те, кто помогает руками, своим трудом участвуя в работах, а есть объединения жителей, которые взяли на себя оплату проектно-сметной документации и частичное софинансирование работ. Мы хотим поддержать именно таких граждан: активных, неравнодушных и деятельных. Но есть еще и критерий нуждаемости, когда ситуация во дворе близка к критической при полной пассивности людей. Чтобы снять необходимость этого во многом несправедливого выбора, нужны четкие регламенты и критерии», — выразил мнение большинства глав, присутствовавших на встрече, Денис Добряков.

Андрей Чибис пояснил, что такие критерии сейчас в стадии разработки, но любые бюджетные затраты должны быть экономически целесообразны и предполагают соучастие жителей. Это касается и содержания общего имущества, расположенного на территории дома. В Минстрое готовят новые поправки, регламентирующие выдачу субсидий управляющим компаниям.

Андрей Чибис отметил, что «недопустимо развивать у населения иждивенческие настроения»:

«Мало поставить площадку во дворе, ее нужно ещё и обслуживать, поэтому важно сразу определять ответственных за эксплуатацию. Мы должны учитывать интересы людей, но не допускать развития иждивенческих настроений», — сказал Андрей Чибис.

Напомним, у жителей Ярославля «иждивенческие настроения» как раз пытаются уничтожить: мэр города подписал постановление, согласно которому вводится плата за содержание малых архитектурных форм, в том числе детских городков. Дойдет ли до выставления счетов за ямочный ремонт во дворах — пока неизвестно.