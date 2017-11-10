Москва, 10 ноября, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС во Вьетнаме все еще согласовывается. Об этом заявил РИА «Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Продолжается согласование, — сказал представитель Кремля. — Пока ясности нет».

10 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента США Сары Сандерс сообщило, что официальной встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом не будет.

По данным агентства, отказ от встречи между лидерами связан с озабоченностью Вашингтона тем, что встреча не приведет к подлинному прогрессу по ключевым вопросам.

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