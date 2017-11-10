Москва, 10 ноября, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от «Справедливой России» настаивают на том, чтобы была принята программа по отказу от использования газа в быту. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом заявил первый замглавы фракции Михаил Емельянов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Газ

Часть жилого дома в Ижевске обрушилась вечером в четверг, были полностью разрушены восемь квартир. В качестве предварительной причины случившегося рассматривается версия взрыва бытового газа.

«Использование газа в домах — это позавчерашний день, сейчас есть новые технологии ЖКХ, связанные с электричеством. Электрические плиты более безопасны», — отметил парламентарий.

Депутаты фракции намерены в ближайшее время внести законопроект, направленный на отказ от использования газа в быту.

«У нас есть законопроект на эту тему, и мы будем его вносить, и мы будем настаивать на том, чтобы была принята программа об отказе от использования бытового газа и переходе на электричество в жилых домах», — заявил Емельянов.

Число жертв обрушения подъезда жилого дома в Ижевске (Удмуртия) выросло до шести человек, еще три человека пострадали.