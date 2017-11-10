Москва, 10 ноября, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Нефть сорта Brent 9 ноября пыталась вернуться за пределы отметки $64, но тестирование оказалось безуспешным, хотя актив закрылся с повышением на 0,5%, в районе $63,80, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Участники рынка предпринимают робкие попытки запустить новый виток роста котировок, но по мере нарастания скепсиса это попытки даются им все сложнее.

«Brent торгуется над уровнем $60 уже две недели, и с того момента, как цены преодолели этот сильный психологический рубеж, на рынке начали зреть опасения по поводу наращивания активности на сланцевых месторождениях США в ответ на нефтяное ралли», — отметил эксперт.

По его словам, пока оптимизм и технические факторы перебарывали эти страхи, котировки позволяли себе уверенное движение в северном направлении. Но по достижении уровней 2,5-летней давности ралли стало выглядеть перегретым, а вместе с рекордным скачком добычи в Штатах более явно проявилось беспокойство участников рынка, которое теперь тормозит дальнейший подъем.

«Впрочем, немалую лепту в недавний рост внес геополитический фактор, а также вербальные интервенции самых влиятельных экспортеров. До заседания ОПЕК в Вене осталось чуть меньше трех недель, и благодаря недавним заявлениям стран ОПЕК+, ожидания относительно продления сделки уже весьма высоки. Так что если производители не договорятся о пролонгации, разочарование обещает быть масштабным», — считает Мащенко.

Риск здесь таится в том, что недавнее удорожание нефти может заставить некоторые страны усомниться в необходимости продления пакта, тем более что всем хочется добывать как можно больше при таких приятных ценах, которыми вовсю пользуются американские сланцевики.

«На ближайшую перспективу это основной риск для Brent, тогда как данные из США вскоре отойдут на задний план, если, конечно, свежая статистика не повергнет рынки в шок. Трейдеры будут пристально следить за сигналами со стороны экспортеров, и любые признаки сомнений рискуют спровоцировать агрессивную коррекцию в рамках закрытия длинных позиций перед судьбоносной встречей ОПЕК+», — пояснил эксперт.

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