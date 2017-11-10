Пекин, 10 ноября, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Китайская авиастроительная корпорация AVIC Harbin Aircraft Industry Group передала заказчику в Федеративных Штатах Микронезии двухмоторный турбовинтовой самолет Y-12E. Власти островного государства разместили заказ на несколько самолетов данного типа в 2013 году.

Defenseworld.net Китайский самолет Y-12E

«Лайнер будет использоваться для грузовых перевозок, проведения спасательных операций и транспортировки пациентов из удаленных населенных пунктов в федеральные больницы», — сообщил журналистам заместитель главного инженера авиастроительного предприятия Лю Хуйнань.

Федеральные Штаты Микронезии — государство в Океании, состоящее более чем 600 островов, является одним из главных заказчиков китайских ближнемагистральных турбовинтовых самолетов. Самолет Y-12E был разработан в 1985 году, после чего было выпущено несколько модернизированных модификаций турбовинтового лайнера, пишет «Синьхуа».

Самолет получил сертификацию в более чем десяти странах, включая Россию, США и Францию. Дальность полета Y-12E составляет 1,34 тыс. км. Крейсерская скорость — 250 км/ч, максимальная высота полета не превышает 7 тыс. метров.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 10 ноября первый китайский пассажирский реактивный авиалайнер C919 совершит свой первый дальний перелет. Лайнер вылетит из Шанхая и приземлится на одном из аэродромов в провинции Шэньси.