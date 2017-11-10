Самара, 10 ноября, 2017, 09:32 — ИА Регнум. В Самарской области на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в текущем году было направлено 4,39 млрд рублей, в том числе 1,83 млрд рублей — из федерального бюджета, 2, 55 млрд — из региональной казны. Самаре в рамках проекта выделено свыше 2 млрд рублей. Такие данные прозвучали в отчете областного правительства, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

«Участниками проекта стали города, входящие в Самарско-Тольяттинскую агломерацию: Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Жигулевск, Кинель. Также отремонтированы дороги федерального и регионального значения. В настоящее время на территории области проект реализован на 99%. Завершение ремонта еще четырех автодорог предусмотрено в 2018 году. К началу реализации мероприятий проекта в агломерации насчитывалось 137 очагов аварийности. В настоящее время количество снижено до 95. Еще 28 очагов планируется ликвидировать в следующем году. Нарушений сроков их проведения согласно муниципальным контрактам нет», — указано в отчете.

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По данным властей, комплексно отремонтированы 16 объектов улично-дорожной сети, расположенных на маршрутах FIFA, 23 объекта — «картами» свыше 100 погонных метров. Кроме того, учитывая социальную значимость, досрочно закончились работы на мосту «Южный» и путепроводе «Аврора».

"Контроль за ремонтом был организован на всех этапах, начиная с фрезерования и заканчивая приемкой выполненных работ. Немаловажно, что повышенное внимание уделялось не только непосредственно качеству, но и своевременной уборке строительного мусора на объектах, чтобы минимизировать неудобства для горожан», — отметили в облправительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарском регионе в 2018 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на ремонт планируется направить 3,61 млрд рублей, из которых 1,56 млрд — из федерального бюджета, 2,04 млрд — из областного бюджета.