Барнаул, 10 ноября, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Жители Алтайского края стали чаще обращаться к услугам кредитных организаций. Согласно данным Банка России, в целом с начала 2017 года темп роста объемов кредитования в регионе составил 102,5%, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Всего за этот период банки предоставили заемщикам более 178,5 млрд рублей, что на 4,4 млрд рублей превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

Большую часть выданныхзаймов в крае (около 102,3 млрд. рублей) составляют ссуды юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе 47,3 млрд. рублей — субъектам малого и среднего предпринимательства.

«Наибольший темп роста объемов кредитования зафиксирован в сфере операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (218,1%), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (158,5%), сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (139,2%) и строительства (134,1%). Средневзвешенные процентные ставки для представителей бизнес-сообщества в сентябре текущего года составили 14,3% при кредитовании на срок до года и 10,1% — на срок свыше года (за аналогичный период 2016 года — 15,1% и 14,9% соответственно)», — отмечают в минэкономразвития Алтайского края.

Физическим лицам выдано займов на сумму более 76,2 млрд рублей, темп роста по данному показателю на 01.09.2017 составил 126,5%. Общая задолженность по ссудам в регионе составила 260,1 млрд. рублей.

Вместе с тем, в Алтайском крае продолжается увеличение объемов выданных ипотечных жилищных кредитов (ИЖК). Темп их роста (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) в денежном выражении составил 127,4%, в количественном — 122,7%.

Напомним, средневзвешенный срок кредитования заемщиков в целом составляет 181,9 месяцев, что на 1,1 месяца больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Средневзвешенная процентная ставка в сентябре текущего года составила 11,1% годовых и снизилась на 1,8 процентных пункта по сравнению с сентябрем 2016 года (12,9%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2017 года жители Алтайского края (физические лица) взяли в банках более 37,7 млрд рублей кредитов. На 1 июля темп роста выдачи займов составил 122,4%.