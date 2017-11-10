Москва, 10 ноября, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Главной задачей НАТО является противостояние с Россией. Об этом журналистам заявил постоянный представитель РФ при Североатлантическом альянсе Александр Грушко.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Хотя меры по адаптации натовского военного потенциала аргументируются необходимостью парирования угроз со всех азимутов, нельзя не отметить, что, конечно, в центре этих усилий лежит задача противостояния с РФ», — сказал Грушко.

Он отметил, что последствия этого будут зависеть от окончательных формулировок, которые примут на заседании министров обороны в феврале 2018 года.

«Но сегодня очевидно, что, разрабатывая такие решения, рассматривая варианты дальнейшего усиления военного присутствия альянса, в том числе на восточном фланге, видимо, натовцы черпали вдохновение в схемах холодной войны», — добавил Грушко.

Ранее исполняющий обязанности главы минобороны Афганистана Тарик Шах Бахрами заявил о том, что Кабул больше не нуждается в российских вертолетах, так как получает вертолеты производства стран НАТО.

В ответ на это Грушко заявил, что подобное решение подорвет возможности ВВС Афганистана, так как именно российские вертолеты составляют основу боевой мощи военных сил республики.