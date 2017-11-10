Варшава, 10 ноября, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Нежелание Украины решать проблемы с Венгрией, Румынией, Польшей и другими странами приведет к «реальным проблемам» для Киева, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, сообщает 9 ноября портал Parlamentarny. pl, освещающий работу Сейма, Сената и правительства Польши.

Волынская резня

По его словам, героизация Киевом таких сил, как «Украинская повстанческая армия» (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), недопустима для Польши, равно как и сравнение УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Армии Крайовой.

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«Со стороны Армии Крайовой не было политики уничтожения населения на территориях, ведущих войну с оккупантом. Со стороны УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) такая политика была, и это задокументировано», — сказал Ващиковский.

Он отметил, что у других стран с Украиной также есть серьезные разногласия. Если Украина захочет, то все проблемы могут быть разрешены, и Польша готова сотрудничать с Киевом. В ином случае у Украины будут «реальные проблемы», подчеркнул глава МИД Польши.

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Напомним, ранее Ващиковский заявил, что Украина «использует» Польшу, прикрываясь «российской агрессией». Он отметил, что Польша не будет долго терпеть такое положение дел.