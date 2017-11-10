Петропавловск-Камчатский, 10 ноября, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Средняя номинальная заработная плата в Петропавловске-Камчатском за январь-сентябрь выросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 4,3% и составила 72,8 тыс. рублей. Такие цифры корреспонденту ИА REGNUM озвучили в Камчатстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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Согласно последним данным, средняя номинальная зарплата, начисленная работникам организаций, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, за январь-сентябрь 2017 года выросла в Петропавловске-Камчатском на 4,3%, между тем реальный размер зарплаты увеличился всего на 0,2%.

В местном отделении Пенсионного фонда России добавили, что по состоянию на 1 октября 2017 года размер пенсии составил 20 тыс. 272 рубля, что на 2,9% выше аналогичного показателя в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года индекс потребительских цен по России вырос на 0,2%. В 12 регионах страны прирост составил 0,4% и более, в том числе в Сахалинской области прирост составил 0,6% из-за подорожания непродовольственных товаров на 1,2%.