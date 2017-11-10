Москва, 10 ноября, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Цены на билеты в плацкартных и общих вагонах на 2018 год останутся на прежнем уровне, по итогам совещания в правительстве 9 ноября сообщил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Редько.

Petar Milošević Плацкарт

«По итогам сегодняшнего совещания в правительстве принято решение о продлении приказа ФАС России 2017 года — тариф в плацкарте повышен не будет и останется на уровне 2017 года», — заявил Редько.

Замглавы ведомства также добавил, что антимонопольная служба не видит оснований для повышения цен на билеты в условиях отсутствия роста доходов населения.

«ФАС рассчитывает, что РЖД в ближайшее время возобновят продажи билетов в плацкартных и общих вагонах отправлением с 1 января 2018 года. Данное решение является компромиссным и принято в интересах пассажиров», — сказал Редько.

Отметим, ранее антимонопольная служба выступала за снижение цен на указанную категорию билетов на 10%, в то время как РЖД планировала проиндексировать стоимость на 3,9%, как и в 2017 году.

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Напомним, железнодорожниками была временно приостановлена продажа билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования отправлением с 1 января 2018 года в связи с отсутствием решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки. ФАС, в свою очередь, заявила, что может завести дело о нарушении закона о защите конкуренции, если билеты указанных категорий не поступят в продажу за 45 суток до отправления.