Вашингтон, 10 ноября, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Социальная сеть Twitter приостановила верификацию пользователей. Об этом 9 ноября сообщается на странице Twitter Support.

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Администрация соцсети временно прекратила ставить около имени пользователей синюю галочку, которая означает подтверждение подлинности аккаунта. Обычно такие галочки ставятся на страницах различных знаменитостей.

«Верификация создавалась для аутентификации личности и голоса, но стала интерпретироваться как подтверждение и показатель важности. Мы признаем, что создали путаницу, и мы с ней разберёмся. Все верификации приостановлены», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Twitter верифицировал аккаунт одного из организаторов беспорядков в американском Шарлотсвилле.