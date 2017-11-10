Вашингтон, 10 ноября, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Информация о согласии Вашингтона поставлять летальные вооружения Киеву не соответствует действительности, в США не принимали решения о поставке вооружений на Украину, заявил 9 ноября сотрудник аппарата Белого дома, сопровождающий президента США Дональда Трампа в поездке по странам АТР.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

«Эта статья не соответствует действительности», — цитирует ТАСС источник, который согласился прокомментировать публикацию в газете The Wall Street Journal (WSJ) о том, что Вашингтон одобрил поставку ракетных комплексов Javelin.

Ранее газета WSJ сообщила, что Белый дом принял «принципиальное решение» о поставках на Украину летальных вооружений. При этом конкретные сроки и другие параметры сделки не указывались, речь шла лишь об одобрении Белым домом самой возможности переправки оружия.

В публикации отмечалось также, что Вашингтон может использовать такую возможность, чтобы отправить сигнал Москве о готовности увеличивать военную поддержку Киева в случае провала попыток мирного разрешения конфликта в Донбассе, в том числе через привлечение миротворческой миссии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре президент Украины Петр Порошенко посетил США и провел встречу с Дональдом Трампом. По результатам встречи украинский президент сообщил журналистам, что имеет «твердые гарантии от американских партнеров относительно поддержки», но при этом поставка летальных вооружений не обсуждалась.

Трамп фактически поставил точку в переговорах по этому вопросу, однако тема на протяжении нескольких месяцев усиленно муссируется в западных СМИ и периодически появляются публикации о возможных намерениях Белого дома вернуться к обсуждению вопроса.