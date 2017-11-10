Москва, 10 ноября, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал сообщение портала Wikileaks о шпионской компьютерной программе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, которая маскируется под «Лабораторию Касперского».

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«Кто нам рассказывал байки про «русских хакеров»?, — пишет Рогозин. — Они такие же «русские», как я — балерина Большого театра».

9 ноября разоблачительный ресурс WikiLeaks сообщил, что ЦРУ США разработало шпионскую компьютерную программу Hive («Улей»), имитирующую код антивирусных программ, созданных в «Лаборатории Касперского».

По данным портала, компьютерная программа обеспечивает кражу данных с зараженных им компьютеров, а для маскировки имитирует код антивирусных продуктов компании «Лаборатория Касперского».

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