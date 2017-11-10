Москва, 10 ноября, 2017, 07:05 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись 9 ноября спокойно. Курс рубля оставался стабильным к доллару США на протяжении всей торговой сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Цена провела весь день в ценовом диапазоне 59,11 — 59,44 руб. (33 коп.) незначительно снизившись по итогам дня. Против единой валюты потери оказались существеннее — минус 0,56%.

Ослаблению рубля способствовало укрепление евро на рынке Форекс на новостях о задержке вступления в силу сокращения ставки корпоративного налога в США на один год.

Сегодня, 10 ноября, баррель Brent стоит $63,75. Пока ситуация на нефтяном рынке стабильная и цена находится выше отметки $62,80, падение курса рубля к иностранным валютам будет сдержанное.

Курс доллара движется к уровню 60 рублей. Как только покупатели пройдут психологический уровень, давление на рубль усилится. На него сейчас давят: слабость валют развивающихся стран, ожидания введения новых санкций в отношении России, а также умеренные продажи ОФЗ зарубежными инвесторами.

Перед выходными от курса доллара стоит ждать роста до 59,80 руб., курса евро — до 69,50 руб.

Напомним, 9 ноября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 6 коп. (+0,11%), до 59,29 руб., курс евро — на 38 коп. (+0,56%), до 69,05 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,5 млрд (-22,22%), евро/рубль — 341,1 млн евро (+13,25%).

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