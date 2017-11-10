Пекин, 10 ноября, 2017, 06:56 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин покинул Пекин, чтобы отправиться во Вьетнам на встречу глав государств в рамках 25-го саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает 10 ноября газета «Жэньминь жибао».

antilong Си Цзиньпин

После саммита АТЭС во вьетнамском Дананге, Си прибудет с государственными визитами во Вьетнам и Лаос.

Это первая зарубежная поездка главы китайского государства после завершения XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) в октябре 2017 года.

В делегацию, возглавляемую Си входят также член Политбюро ЦК КПК и руководитель Главного управления ЦК КПК Дин Сюэсян; член Политбюро ЦК КПК и руководитель Главного управления Инициативной группы по финансовым и экономическим отношениям Лю Хэ; член политбюро ЦК КПК и государственный советник Ян Цзечи.

Напомним, что 10 ноября завершился трехдневный визит Президента США Дональда Трампа в Китай, в рамках которого лидеры двух стран, как отмечаются китайские СМИ, договорились по вопросам сотрудничества и пришли к определенному консенсусу по особо острым вопросам двусторонней и международной политики.