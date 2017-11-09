Кишинёв, 10 ноября, 2017, 02:09 — ИА Регнум. За последние полгода рейтинг президента Молдавии Игоря Додона упал на 15%. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса, проведенного в Молдавии Международным республиканским институтом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Президент Молдавии Игорь Додон

Додон, впрочем, по-прежнему остается самым популярным политиком Молдавии с рейтингом 26% (в марте этого года по тому же опросу он составлял 41%). Значительно снизился и рейтинг лидера партии «Действие и солидарность», экс-министра просвещения Майи Санду: в марте ее рейтинг доверия составлял 23%, теперь — лишь 15%.

Далее следуют лидер платформы DA Андрей Нэстасе и премьер Павел Филип (у обоих по 6%, при этом за полгода рейтинг Нэстасе упал вдвое, а Филипа — вырос на 2%), лидер Партии социалистов Зинаида Гречаная — 5% (на 2% меньше, чем в марте), лидер Демпартии Владимир Плахотнюк — 4% (+2%), председатель Партии коммунистов Владимир Воронин — 3% и лидер Нашей партии Ренато Усатый — 2%.

Если бы в ближайшее воскресенье в Молдавии прошли выборы в парламент, то в него прошли бы только три партии: Партия социалистов — 34% (на 2% меньше, чем в марте), «Действие и солидарность» — 23% (минус 6%), Демпартия — 9% (+3%). По данным исследования, за платформу «Достоинство и правда» и Партию коммунистов проголосовали бы по 4% граждан, Нашу партию (НП) и Народно-европейскую партию — по 2% избирателей. Порог прохождения в парламент составляет 6%.

Таким образом, растет лишь рейтинг правящей Демпартии и ее лидера Владимира Плахотнюка. В последние полгода они резко активизировали антироссийскую политику (высылка российских дипломатов, объявление персоной нон грата Дмитрия Рогозина, борьба с «российской пропагандой», провокации против Приднестровья), сплотив вокруг себя часть националистического и реваншистского электората, в том числе перетянув его от других правых партий.

В то же время рейтинг Додона и социалистов падает на волне разочарования его бессилием, беспомощностью и слабостью на посту президента, а также откровенным подыгрыванием Плахотнюку. Разочаровавшиеся в Додоне пополняют неопределившийся и абсентеистский сегмент электората.

Потенциально способный составить ему конкуренцию на левом фланге Ренато Усатый находится в Москве, скрываясь от преследования со стороны властей Молдавии, и его рейтинг также снижается.

Опрос проводился в период с 23 сентября по 17 октября, опрошены 1514 респондентов. Погрешность составляет +/-2,5%.