Астана, 9 ноября, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Причины блокировки в Казахстане сайтов порталов www.ozon.ru, labirint.ru, eksmo.ru, book24.ru, www.ficbook.net и pikabu.ru назвали в казахстанском министерстве информации и коммуникаций. Как сообщает портал Tengrinews, чиновники утверждают, что на сайтах размещалась запрещенная в Казахстане экстремистская литература.

Блокировка сайтов

К примеру, книга «Исламская Акида», размещенная на интернет ресурсе eksmo.ru, как сообщили в ведомстве, была признана экстремистской и запрещенной к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан решениями судов еще в марте 2013 года.

Этот же портал, а также сайты www.ozon.ru, book24.ru и labirint.ru, как выяснили чиновники, имеют в ассортименте книгу, признанную в 2009 году экстремистской и запрещенной к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан под названием «Аль-Фауаид».

На портале pikabu.ru обнаружили книгу под названием «Удар русских богов». Ее в 2013 году в Павлодаре запретили к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан.

На интернет-ресурсе www.ficbook.net чиновники нашли книгу «Как сделать простой мобильный детонатор?». Ее также решением суда в Астане признали экстремистской и запрещенной к ввозу, изданию и распространению на территории Республики Казахстан.

«В настоящее время министерством ведется переписка с администрациями указанных интернет-ресурсов. В случае удаления перечисленных выше незаконных материалов доступ к интернет-ресурсам на территории Республики Казахстан будет восстановлен», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в Казахстане свободно действуют «Свидетели Иеговы» — организация, деятельность которой запрещена в РФ. А сотрудников минобороны страны привлекают к дисциплинарной ответственности за попытку призвать сторонников этой организации в армию.

Сам же министр информации и коммуникаций Казахстана 8 ноября заявил, что планирует до конца 2018 года внедрить автоматизированную систему контроля информации в Интернете.

«Данная система будет контролировать Интернет, проводить обзор информации в Интернете, онлайн-версиях газет. Конечно, для этого нужно время, это непростая работа. Я уверен, что мы реализуем этот проект», — сообщил глава ведомства Даурен Абаев в ходе выступления на пленарном заседании в нижней палате парламента Казахстана.

Министр посетовал, что телевизоры 1,5 млн казахстанцев (на 1 сентября 2017 года, по данным Комитета по статистике министерства национальной экономики страны, численность населения Казахстана составила 18 млн 74 100 человек) подключены к антеннам, не ретранслирующим местные каналы. Абаев подчеркнул, что вопрос касается информационной безопасности страны.

Читайте также: В Казахстане пересчитали людей, смотрящих ТВ без казахстанских каналов

Ранее сообщалось, что в Казахстане прекратилась трансляция восьми телеканалов, включая Russia Today и Bloomberg. Они не прошли обязательную учетную регистрацию своих представительств на территории Казахстана.